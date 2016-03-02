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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41134

Сумщина и Хмельнитчина теперь повязаны меморандумом о сотрудничестве

Руководство двух областей во время заседания в Киеве в формате круглого стола на тему: «Кооперация как стратегическое направление развития регионов Украины» договорились о партнерстве между регионами о перспективах кооперативного движения.

Спикером на этом заседании в направлении дискуссии «Сумщина: потенциал и перспективы кооперации» был заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора. Он отметил, что в начале февраля в Конотопе состоялась рабочая встреча представителей кооперативного движения Хмельницкой области и руководителей власти и бизнеса Сумщины. Именно она и стала отправной точкой в формировании будущего партнерства между регионами.

Также в мероприятии приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, международных доноров, агробизнеса, духовенства, общественных деятелей, лидеров кооперативного движения для диалога с целью консолидации усилий в устойчивом развитии сельских территорий, так как именно кооперация определена ключевым приоритетом 2017 министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым.

Результатом заседания в г. Киев стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Хмельницкой и Сумской областями.

Экономика Меморандум Хмельницкая область
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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