Сумщина и Хмельнитчина теперь повязаны меморандумом о сотрудничестве

Спикером на этом заседании в направлении дискуссии «Сумщина: потенциал и перспективы кооперации» был заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора. Он отметил, что в начале февраля в Конотопе состоялась рабочая встреча представителей кооперативного движения Хмельницкой области и руководителей власти и бизнеса Сумщины. Именно она и стала отправной точкой в формировании будущего партнерства между регионами.
Также в мероприятии приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, международных доноров, агробизнеса, духовенства, общественных деятелей, лидеров кооперативного движения для диалога с целью консолидации усилий в устойчивом развитии сельских территорий, так как именно кооперация определена ключевым приоритетом 2017 министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым.
Результатом заседания в г. Киев стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Хмельницкой и Сумской областями.
27 сентября прошло подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между общественной организацией «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», областным советом и...
Накануне Дня Государственного Флага Украины и 25-ой годовщины независимости Украины политические силы и общественные организации Сумщины подписали совместный Меморандум о...
Цель подписанного меморандума о сотрудничестве - развитие нефтегазового комплекса, машиностроения и социальной инфраструктуры населенных пунктов Сумщины....
Облгосадминистрация, силовые структуры и институты гражданского общества показали своими подписями общие стремления и намерения в противодействии коррупции....
Вчера, 1 марта, в Сумах был подписан Меморандум Национальной Сети Интеркультурных Городов Украины....