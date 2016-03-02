Сумщина и Хмельнитчина теперь повязаны меморандумом о сотрудничестве Руководство двух областей во время заседания в Киеве в формате круглого стола на тему: «Кооперация как стратегическое направление развития регионов Украины» договорились о партнерстве между регионами о перспективах кооперативного движения.

Спикером на этом заседании в направлении дискуссии «Сумщина: потенциал и перспективы кооперации» был заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора. Он отметил, что в начале февраля в Конотопе состоялась рабочая встреча представителей кооперативного движения Хмельницкой области и руководителей власти и бизнеса Сумщины. Именно она и стала отправной точкой в формировании будущего партнерства между регионами.

Также в мероприятии приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, международных доноров, агробизнеса, духовенства, общественных деятелей, лидеров кооперативного движения для диалога с целью консолидации усилий в устойчивом развитии сельских территорий, так как именно кооперация определена ключевым приоритетом 2017 министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым.

Результатом заседания в г. Киев стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Хмельницкой и Сумской областями.