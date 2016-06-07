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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине незаконно вырубили 60 деревьев

24 февраля Госэкоинспекцией в Сумской области был выявлен факт самовольного массового незаконного поруба деревьев в охранной полосе автодороги Сумы – Путивль - Глухов вблизи г. Ворожба Белопольского района в количестве 60 штук (породы дуб, тополь, ясень).

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По имеющейся информации лесорубный билет отсутствует. Ориентировочный размер ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате незаконного поруба деревьев, составляет более 700 тыс. грн. Окончательный размер убытков будет установлен после проведения расчета.

Сведения о самовольном порубе занесены в Единый реестр досудебных расследований, по материалам дела открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка деревьев
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