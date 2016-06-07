На Сумщине незаконно вырубили 60 деревьев

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По имеющейся информации лесорубный билет отсутствует. Ориентировочный размер ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате незаконного поруба деревьев, составляет более 700 тыс. грн. Окончательный размер убытков будет установлен после проведения расчета.
Сведения о самовольном порубе занесены в Единый реестр досудебных расследований, по материалам дела открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба ведомства.
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