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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00206

Сумские спортсмены отличились в Житомире

С 23 по 26 февраля сумчане приняли участие в открытом Кубке по спортивной аэробике, который состоялся в Житомире.

В Сумы спортсмены привезли по 8 золотых и серебряных медалей, а также 2 бронзовых награды. Соревнования проходили в категориях «дети», «кадеты», «юниоры», «взрослые».

Больше всего призовых мест удалось завоевать самым юным сумским спортсменам.

К сведению

Сумские призеры

Категория - дети

По программе «индивидуальные выступления»

Серик Ярослав - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)

Серик Ольга - 2 место (КДЮСШ «Сумы»)

Сергиенко София - 2 место (ДЮСШ «Спартак»)

Лукаш Анастасиия - 3 место (КДЮСШ «Сумы»)

По программе «Пары мини»

Дранник Я., Убоженко А. - 2 место (КДЮСШ «Сумы»)

Ломонос М., Майборода К. - 3 место (КДЮСШ «Сумы»)

По программе «Пары»

Серик Я., Серик О. - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)

Шевич Г., Павличенко Н. - 2 место

По программе «Трио»

Лукаш А., Гадалка В., Артюхова Д. - 1 место (ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Сумы»)

По программе «Группы»

Лукаш А., Ворожка В., Артюхова Д., Муравщик Л., Губа А. - 1 место (ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Сумы»)

Категория - кадеты

По программе «Индивидуальные выступления»

Курашвили Анастасия - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)

Галайда Станислав - 1 место (ДЮСШ №1)

По программе «Тройки»

Галайда С., Курашвили А., Мищенко А. - 2 место (КДЮСШ «Сумы», ДЮСШ №1)

Категория - юниоры

По программе «Индивидуальные выступления»

Кравцев Максим - 2 место (ДЮСШ №1)

По программе «Тройки»

Литвин А., Литовченко К, Лисогуб Д. - 2 место (ДЮСШ «Спартак»)

По программе «Группы»

Литвин А., Литовченко К, Лисогуб Д., Житник К., Винник К. - 2 место (ДЮСШ «Спартак» - ДЮСШ №1)

Категория - взрослые

По программе «Индивидуальные выступления»

Великодный Владислав - 1 место (ДЮСШ «Спартак»)

Великодная Екатерина - 1 место (ДЮСШ «Спартак»)

Спорт Спортивная аэробика
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