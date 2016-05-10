Сумские спортсмены отличились в Житомире

В Сумы спортсмены привезли по 8 золотых и серебряных медалей, а также 2 бронзовых награды. Соревнования проходили в категориях «дети», «кадеты», «юниоры», «взрослые».
Больше всего призовых мест удалось завоевать самым юным сумским спортсменам.
Категория - дети
По программе «индивидуальные выступления»
Серик Ярослав - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)
Серик Ольга - 2 место (КДЮСШ «Сумы»)
Сергиенко София - 2 место (ДЮСШ «Спартак»)
Лукаш Анастасиия - 3 место (КДЮСШ «Сумы»)
По программе «Пары мини»
Дранник Я., Убоженко А. - 2 место (КДЮСШ «Сумы»)
Ломонос М., Майборода К. - 3 место (КДЮСШ «Сумы»)
По программе «Пары»
Серик Я., Серик О. - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)
Шевич Г., Павличенко Н. - 2 место
По программе «Трио»
Лукаш А., Гадалка В., Артюхова Д. - 1 место (ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Сумы»)
По программе «Группы»
Лукаш А., Ворожка В., Артюхова Д., Муравщик Л., Губа А. - 1 место (ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Сумы»)
Категория - кадеты
По программе «Индивидуальные выступления»
Курашвили Анастасия - 1 место (КДЮСШ «Сумы»)
Галайда Станислав - 1 место (ДЮСШ №1)
По программе «Тройки»
Галайда С., Курашвили А., Мищенко А. - 2 место (КДЮСШ «Сумы», ДЮСШ №1)
Категория - юниоры
По программе «Индивидуальные выступления»
Кравцев Максим - 2 место (ДЮСШ №1)
По программе «Тройки»
Литвин А., Литовченко К, Лисогуб Д. - 2 место (ДЮСШ «Спартак»)
По программе «Группы»
Литвин А., Литовченко К, Лисогуб Д., Житник К., Винник К. - 2 место (ДЮСШ «Спартак» - ДЮСШ №1)
Категория - взрослые
По программе «Индивидуальные выступления»
Великодный Владислав - 1 место (ДЮСШ «Спартак»)
Великодная Екатерина - 1 место (ДЮСШ «Спартак»)
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