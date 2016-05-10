Сумские спортсмены отличились в Житомире С 23 по 26 февраля сумчане приняли участие в открытом Кубке по спортивной аэробике, который состоялся в Житомире.

В Сумы спортсмены привезли по 8 золотых и серебряных медалей, а также 2 бронзовых награды. Соревнования проходили в категориях «дети», «кадеты», «юниоры», «взрослые». Больше всего призовых мест удалось завоевать самым юным сумским спортсменам.