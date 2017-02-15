Лента

Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:46250

В Сумах открылась выставка для незрячих

Экспозицию картин для слепых и незрячих можно увидеть и потрогать в конгрес-центре СумДУ

Художник Тея Джобава и ее картины, которые можно" созерцать "на ощупь

Олег Демьяненко

В понедельник, 27 Феврале в конгрес-центре СумДУ представили проект ART-platform - экспозицию картин для слепых и незрячих.

На выставке "ARTouch" можно увидеть работу киевского художника Сергея Поноченюка «Созерцание счастья» и ее деревянную копию для тактильного восприятия в аудио сопровождении, также картины сумской художницы Теи Джобава.

По словам организаторов ARTouch - этот социальный проект создан для поиска новых возможностей в искусстве людям с проблемами зрения. Картины, которые можно" созерцать "на ощупь -это интересно для всех.

Выставка действует до 3 марта

Фото
  • "Созерцание счастья" киевского художника Сергея Поноченюка
Досуг
view counter

Новости

Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Сегодня 13:48
В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
23.02.2017 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
Сумские пенсионеры получили 180 миллионов за февраль
Сегодня 17:53
Неужели в Сумах появятся большие автобусы?
Сегодня 17:32
Перевозчиков-забастовщиков лишили права перевозить пассажиров в Конотопе
Сегодня 17:17
Масленицу полиция Сумщины отметила раскрытием ряда преступлений
Сегодня 17:04
Сумщина и Хмельнитчина теперь повязаны меморандумом о сотрудничестве
Сегодня 16:41
Пьяный сумчанин напугал посетителей кафе пистолетом
Сегодня 16:09
Сумщина не сумела выполнить план по призывникам
Сегодня 16:00
В Сумах ледяная глыба с крыши дома разбила две машины
Сегодня 15:41
ПФК «Сумы» может объединиться с роменским «Агробизнесом»
Сегодня 15:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Менеджер
Менеджер по аренде недвижимости
Java developer
Начальник отдела кадров
Преподаватель французского

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.