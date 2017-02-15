В Сумах открылась выставка для незрячих Экспозицию картин для слепых и незрячих можно увидеть и потрогать в конгрес-центре СумДУ

Художник Тея Джобава и ее картины, которые можно" созерцать "на ощупь

В понедельник, 27 Феврале в конгрес-центре СумДУ представили проект ART-platform - экспозицию картин для слепых и незрячих.

На выставке "ARTouch" можно увидеть работу киевского художника Сергея Поноченюка «Созерцание счастья» и ее деревянную копию для тактильного восприятия в аудио сопровождении, также картины сумской художницы Теи Джобава.

По словам организаторов ARTouch - этот социальный проект создан для поиска новых возможностей в искусстве людям с проблемами зрения. Картины, которые можно" созерцать "на ощупь -это интересно для всех.

Выставка действует до 3 марта