В Сумах признали законной декоммунизацию Сегодня, 27 февраля, в Сумах судья Надежда Прокудина вынесла решение о законности декоммунизации.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Юрий Ломака.

«Декоммунизации в городе Сумы быть. Так решила судья Заречного районного суда Прокудина Н.Г. и отказала депутату городского совета от «Оппоблока» Юрию Перепеке в удовлетворении его иска», - написал Ломака.

Напомним, Юрий Перепека считал, что декоммунизацию в Сумах, когда мэр Сум Александр Лысенко одним своим распоряжением переименовал 85 улиц, является незаконной, так как городские власти не посоветовались с жителями переименованных улиц.