Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47414

В Сумах признали законной декоммунизацию

Сегодня, 27 февраля, в Сумах судья Надежда Прокудина вынесла решение о законности декоммунизации.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Юрий Ломака.

«Декоммунизации в городе Сумы быть. Так решила судья Заречного районного суда Прокудина Н.Г. и отказала депутату городского совета от «Оппоблока» Юрию Перепеке в удовлетворении его иска», - написал Ломака.

Напомним, Юрий Перепека считал, что декоммунизацию в Сумах, когда мэр Сум Александр Лысенко одним своим распоряжением переименовал 85 улиц, является незаконной, так как городские власти не посоветовались с жителями переименованных улиц.

Право Декоммунизация Юрий Перепека
view counter

По тематике

Рождественские вместо Октябрьских: как прошла декоммунизация улиц на Сумщине
23.02.2017 13:00

Рождественские вместо Октябрьских: как прошла декоммунизация улиц на Сумщине

После вступления в силу Закона о декоммунизации карты украинских городов и сел изменились до неузнаваемости. Яндекс изучил, какие новые названия...

В Шостке декоммунизировали краеведческий музей
21.12.2016 12:50

В Шостке декоммунизировали краеведческий музей

Сегодня утром, 21 декабря, на здании краеведческого музея в Шостке убирали коммунистические символы. На фасаде больше не будет серпа и...

08.09.2016 12:19

В Сумах оппозиционеры продолжают оспаривать декоммунизацию в суде

7 сентября Заречный районный суд рассматривал дело по иску депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Юрия Перепеки к мэру Сум Александру...

31.08.2016 09:49

В Ахтырке повернули декоммунизацию вспять

Согласно распоряжению городского головы Ахтырки улицу Революции исключили из списка переименованных улиц и переулков города....

Сторонники декоммунизации пикетировали здание суда
03.06.2016 16:14

Сторонники декоммунизации пикетировали здание суда

Сегодня, 3 июня, в Сумах по инициативе местной организации ВО "Свобода" состоялся пикет Заречного районного суда в Сумах в связи...

Новости

Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Сегодня 13:48
В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
23.02.2017 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
Сумские пенсионеры получили 180 миллионов за февраль
Сегодня 17:53
Неужели в Сумах появятся большие автобусы?
Сегодня 17:32
Перевозчиков-забастовщиков лишили права перевозить пассажиров в Конотопе
Сегодня 17:17
Масленицу полиция Сумщины отметила раскрытием ряда преступлений
Сегодня 17:04
Сумщина и Хмельнитчина теперь повязаны меморандумом о сотрудничестве
Сегодня 16:41
Пьяный сумчанин напугал посетителей кафе пистолетом
Сегодня 16:09
Сумщина не сумела выполнить план по призывникам
Сегодня 16:00
В Сумах ледяная глыба с крыши дома разбила две машины
Сегодня 15:41
ПФК «Сумы» может объединиться с роменским «Агробизнесом»
Сегодня 15:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.