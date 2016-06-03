В Сумах признали законной декоммунизацию

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Юрий Ломака.
«Декоммунизации в городе Сумы быть. Так решила судья Заречного районного суда Прокудина Н.Г. и отказала депутату городского совета от «Оппоблока» Юрию Перепеке в удовлетворении его иска», - написал Ломака.
Напомним, Юрий Перепека считал, что декоммунизацию в Сумах, когда мэр Сум Александр Лысенко одним своим распоряжением переименовал 85 улиц, является незаконной, так как городские власти не посоветовались с жителями переименованных улиц.
После вступления в силу Закона о декоммунизации карты украинских городов и сел изменились до неузнаваемости. Яндекс изучил, какие новые названия...
Сегодня утром, 21 декабря, на здании краеведческого музея в Шостке убирали коммунистические символы. На фасаде больше не будет серпа и...
7 сентября Заречный районный суд рассматривал дело по иску депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Юрия Перепеки к мэру Сум Александру...
Согласно распоряжению городского головы Ахтырки улицу Революции исключили из списка переименованных улиц и переулков города....
Сегодня, 3 июня, в Сумах по инициативе местной организации ВО "Свобода" состоялся пикет Заречного районного суда в Сумах в связи...