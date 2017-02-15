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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53463

Патрульные спасли сумчанина, который пытался прыгнуть с моста

25 февраля, около 3 часов ночи, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который сидит на перилах моста на проспекте Шевченко и собирается прыгнуть в реку.

За считанные минуты патрульные прибыли на место вызова. Информация подтвердилась. Инспекторы начали разговаривать с мужчиной и уверять слезть с перил.

Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, не подпускал блюстителей порядка к себе. Чтобы показать серьезность своего намерения, он перелез через перила и стал на край моста.

Впоследствии к разговору присоединились еще несколько прохожих. Но их уговоры 27-летний сумчанин игнорировал.

«Когда мои коллеги и ребята, которые остановились помочь, начали с ним общаться, я сократил расстояние и ждал момента, когда смогу схватить его. Через несколько секунд он ударил рукой по перилам и посмотрел вниз, тогда я понял, что он может прыгнуть и резко схватил его за руку. В дальнейшем подбежал мой коллега, который помог вытащить его», - рассказывает инспектор 3-й роты Управление патрульной полиции в городе Сумы Артем Мищенко.

Патрульные поблагодарили прохожим за помощью, угостили спасенного горячим чаем и передали его бригаде скорой психиатрической помощи.

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