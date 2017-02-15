В Сумах ледяная глыба с крыши дома разбила две машины Сегодня, 27 февраля, в Сумах на пер. Академическом произошел сход ледяной «лавины» с крыши дома.

Ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши дома № 7 по пер. Академический, упала на два припаркованных автомобиля. К счастью, жертв нет. На месте работают патрульные.