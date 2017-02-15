Пьяный сумчанин напугал посетителей кафе пистолетом Патрульные оперативно нашли 2 мужчин, которые демонстрировали оружие в кафе

24 февраля, в полночь, патрульные получили сообщение о 2 гражданах, которые в кафе на улице Соборной открыто демонстрируют оружие. Оперативно прибывшие на место вызова, инспекторы обнаружили 2 мужчин, которые отвечали переданному ориентированию.

Во время поверхностной проверки у одного из них на ремне брюк стражи порядка обнаружили пустую кобуру открытого типа, а у другого гражданина один патрон калибра 7,62.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Общаясь с гражданами патрульные выяснили, что 26-летний мужчина передал свой травматический пистолет Форт знакомому, с которым отдыхал. Во время посещения одного из кафе у них кончились деньги, поэтому товарищ владельца оружия решил оставить бармену пистолет в качестве залога, пока не снимет средства. Размахивая в заведении пистолетом, он не на шутку напугал посетителей, которые и вызвали патрульных.

Следователи, прибывшие на место происшествия, изъяли указанный пистолет, в котором патрон был уже в патроннике. По данному факту следователи проводят проверку.