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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09510

Пьяный сумчанин напугал посетителей кафе пистолетом

Патрульные оперативно нашли 2 мужчин, которые демонстрировали оружие в кафе

24 февраля, в полночь, патрульные получили сообщение о 2 гражданах, которые в кафе на улице Соборной открыто демонстрируют оружие. Оперативно прибывшие на место вызова, инспекторы обнаружили 2 мужчин, которые отвечали переданному ориентированию.

Во время поверхностной проверки у одного из них на ремне брюк стражи порядка обнаружили пустую кобуру открытого типа, а у другого гражданина один патрон калибра 7,62.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Общаясь с гражданами патрульные выяснили, что 26-летний мужчина передал свой травматический пистолет Форт знакомому, с которым отдыхал. Во время посещения одного из кафе у них кончились деньги, поэтому товарищ владельца оружия решил оставить бармену пистолет в качестве залога, пока не снимет средства. Размахивая в заведении пистолетом, он не на шутку напугал посетителей, которые и вызвали патрульных.

Следователи, прибывшие на место происшествия, изъяли указанный пистолет, в котором патрон был уже в патроннике. По данному факту следователи проводят проверку.

Право
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