Перевозчиков-забастовщиков лишили права перевозить пассажиров в Конотопе Трехдневная забастовка конотопских перевозчиков с 21 по 23 января вернулась им неутешительным бумерангом.

Местные власти таки воплотили свои угрозы в жизнь и официально разорвали договоры с некоторыми поставщиками услуг по общественным перевозкам. Категорическое решение исполнительного комитета Конотопского городского совета в частности касается маршрутов № 3, 4, 5, 7 и 17, пишет Голос Конотопа.

К слову, на маршрутах №1 и №20 аналогичные договоры были расторгнуты раньше - в добровольном порядке.

Но, как и в любом правиле - в ситуации с конотопскими маршрутками есть исключения. И то, что договоры расторгнуты - совсем не значит - что автобусы упомянутых маршрутов не будут выходить в рейсы - отмечают в мэрии. В частности - тот же опальный «Корунд-С» и дальше будет перевозить пассажиров. Но недолго - его автобусы будут предоставлять услуги транспортного сообщения только до окончания конкурса на перевозку. Ориентировочно - временный договор с этим перевозчиком продлится всего три месяца.

Не коснулся официальный запрет и тандема перевозчиком «Мисюк – Ващенко». Им мэрия разрешила работать и в дальнейшем - так сказать «за хорошее поведение». Ведь упомянутые предприниматели первыми извинились перед громадой и 2 недели возили пассажиров по сниженному тарифу 2 гривны 50 копеек - отметил на заседании исполкома заместитель городского головы Игорь Степанченко.

Кроме этого, Мисюк и Ващенко согласились установить в своих автобусах GPS-трекеры. При наличии специального мобильного приложения пассажиры смогут отслеживать движение маршруток по городу. В ближайшее время заработает 11 таких гаджетов, которые перевозчики уже успели закупить.