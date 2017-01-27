Сумские пенсионеры получили 180 миллионов за февраль

Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области в пятницу, 24 февраля, завершило финансирование выплаты пенсий за февраль 2017 года. Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 180,8 млн грн.
Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.
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