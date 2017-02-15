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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04179

Масленицу полиция Сумщины отметила раскрытием ряда преступлений

За прошедшие выходные, на которые пришлась Масленица, работники полиции Сумщины раскрыли ряд преступлений, среди которых один грабеж, семь краж, два мошенничества, 11 наркопреступлений и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.

В Конотопе работники полиции задержали местного 32-летнего мужчину, который, находясь в одном из магазинов райцентра, украл с прилавка мужскую жилетку.

В Ромнах правоохранители установили личность 17-летнего юноши, который, сорвав замок, проник в помещение гаража местной пенсионерки и похитил из него два электромотора, обогреватель, телевизионный тюнер и три камеры. Похищенные вещи у злоумышленника изъяты и возвращены владелице. В отношении задержанного полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

В Сумах, недалеко от торгового центра на проспекте Михаила Лушпы, у 52-летнего мужчины полицейские во время проведения внешнего осмотра обнаружили стартовый пистолет и сотню патронов травматического действия. На следующий день в центре Сум, в помещении кафе, оперативники полиции задержали 26-летнего гражданина, у которого обнаружили и изъяли пистолет «Форт-12» и один патрон к нему. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители установили личность 22-летнего жителя Сум, который под предлогом продажи товаров через Интернет, мошенническим путем завладел деньгами в сумме 3000 гривен и 7500 гривен соответственно у жителей Киевской и Волынской областей. Полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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