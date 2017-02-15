Масленицу полиция Сумщины отметила раскрытием ряда преступлений За прошедшие выходные, на которые пришлась Масленица, работники полиции Сумщины раскрыли ряд преступлений, среди которых один грабеж, семь краж, два мошенничества, 11 наркопреступлений и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.

В Конотопе работники полиции задержали местного 32-летнего мужчину, который, находясь в одном из магазинов райцентра, украл с прилавка мужскую жилетку.

В Ромнах правоохранители установили личность 17-летнего юноши, который, сорвав замок, проник в помещение гаража местной пенсионерки и похитил из него два электромотора, обогреватель, телевизионный тюнер и три камеры. Похищенные вещи у злоумышленника изъяты и возвращены владелице. В отношении задержанного полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

В Сумах, недалеко от торгового центра на проспекте Михаила Лушпы, у 52-летнего мужчины полицейские во время проведения внешнего осмотра обнаружили стартовый пистолет и сотню патронов травматического действия. На следующий день в центре Сум, в помещении кафе, оперативники полиции задержали 26-летнего гражданина, у которого обнаружили и изъяли пистолет «Форт-12» и один патрон к нему. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители установили личность 22-летнего жителя Сум, который под предлогом продажи товаров через Интернет, мошенническим путем завладел деньгами в сумме 3000 гривен и 7500 гривен соответственно у жителей Киевской и Волынской областей. Полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.