На Сумщине полиция продолжает изымать нелегальное оружие и патроны За прошедшие выходные полицейские обнаружили и изъяли травматический и стартовый пистолеты и 112 патронов различного калибра.

В Сумах правоохранители изъяли сразу два пистолета для отстрела патронов травматического действия. В первом случае местные сыщики, отрабатывая территорию города, возле одного из торговых центров остановили 54-летнего сумчанина, который вызвал у них подозрение. При внешнем осмотре они обнаружили у него устройство, внешне похожее на стартовый пистолет, и сто патронов травматического действия к нему, которые мужчина держал при себе. Обнаруженные предметы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование в НИЭКЦ.

Во втором же случае в полицию позвонил местный житель, который сообщил правоохранителям, что у местного кафе он заметил у одного из посетителей пистолет. Между мужчинами возник конфликт и заявитель поделился с полицейскими своими опасениями, что его оппонент может применить оружие. На место происшествия были немедленно направлены ближайший наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители задержали мужчину, на которого указал заявитель. Им оказался 27-летний сумчанин. У него при поверхностном осмотре были обнаружены и изъяты пистолет «Форт-12Р» калибра 9 мм и один патрон к нему. Документов на право хранения и использования пистолета у мужчины не оказалось. Поэтому правоохранители изъяли оружие и направили ее на экспертизу.

«Поработал» на пополнение полицейской статистики и 20-летний житель Роменского района, у которого местные сыщики обнаружили и изъяли пять патронов калибра 7,62 мм и шесть - калибра 5,6 мм. Молодой человек рассказал, что патроны нашел в пустом доме на Полтавщине. Кроме нарушения законодательства о порядке хранения боеприпасов, парня обоснованно подозревают и в совершении кражи восьми банок консервации из сарая односельчанки.

Правоохранители в рамках открытых по ст. 263 Уголовного кодекса Украины уголовных производств проверяют информацию о происхождении изъятого оружия и боеприпасов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.