За выходные на Сумщине раскрыли 11 наркопреступлений С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумщины раскрыли 240 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за выходные дни правоохранители области задержали 11 любителей «кайфа».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью работники полиции в селе Русановка Липоводолинского района во время санкционированного обыска в доме 21-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 50 г марихуаны. А у 25-летнего жителя пгт Липовая Долина оперативники полиции изъяли 15 граммов марихуаны.

В центре Конотопа правоохранители остановили 28-летнего местного жителя, у которого при внешнем осмотре обнаружили около грамма порошка белого цвета, похожего на амфетамин. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Один грамм амфетамина обнаружили и изъяли работники полиции города Сумы на улице Харьковской у 29-летнего прохожего. А на улице Ковпака областного центра полицейские задержали 22-летнего юношу, у которого изъяли 5 граммов марихуаны.

По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.