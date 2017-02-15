Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12196

За выходные на Сумщине раскрыли 11 наркопреступлений

С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумщины раскрыли 240 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за выходные дни правоохранители области задержали 11 любителей «кайфа».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью работники полиции в селе Русановка Липоводолинского района во время санкционированного обыска в доме 21-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 50 г марихуаны. А у 25-летнего жителя пгт Липовая Долина оперативники полиции изъяли 15 граммов марихуаны.

В центре Конотопа правоохранители остановили 28-летнего местного жителя, у которого при внешнем осмотре обнаружили около грамма порошка белого цвета, похожего на амфетамин. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Один грамм амфетамина обнаружили и изъяли работники полиции города Сумы на улице Харьковской у 29-летнего прохожего. А на улице Ковпака областного центра полицейские задержали 22-летнего юношу, у которого изъяли 5 граммов марихуаны.

По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

20.02.2017 08:23

Сумские копы поймали амфетаминщика

Патрульные задержали мужчину с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое....

17.02.2017 14:23

В Лебедине полицейские изъяли наркотиков почти на пятьдесят тысяч гривен

Около двух с половиной килограмм наркотического сырья хранил дома житель Лебедина. Как пояснил он правоохранителям - дурман-зелье готовил для собственного...

15.02.2017 15:10

В Ромнах поймали наркодилера

В Ромнах во время отработки района полицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, который в течение длительного времени занимался сбытом наркотиков....

15.02.2017 11:15

На Сумском автовокзале поймали буйных наркоманов

Пытаясь избежать ответственности 30-летний сумчанин бежал от патрульных, при этом выбросил сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое....

15.02.2017 08:12

На Сумщине лечат головную боль коноплей

Почти 150 граммов марихуаны и семена конопли обнаружили правоохранители по месту жительства у двух жителей Бурынского района. И если 49-летний...

Новости

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам
Сегодня 13:20
Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым
Сегодня 12:20
Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48
Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору
Сегодня 17:14
Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
Сегодня 16:40
В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту
Сегодня 16:30
Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова
Сегодня 16:20
В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом
Сегодня 16:04
В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей
Сегодня 15:40
Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку
Сегодня 15:16
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки
Сегодня 15:00
16 единиц оружия и боеприпасов изъяли роменские полицейские в ходе отработки района
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.