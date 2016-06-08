На Сумщине ищут главного по ЖКХ Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела ЖКХ Сумской облгосадминистрации.

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Учитывая важность этой должности требования к претендентам довольно серьезные. Выбранному на конкурсной основе руководителю мы поставим конкретную задачу - навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве области», - отметил Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, решение текущих проблем - это путь в деградацию. Поэтому на повестке дня не «латание дыр», а трансформация и развитие отрасли в соответствии с современными требованиями.

Куратор отрасли отмечает, что это должно быть не отдел статистов, а эффективный современный координационный центр реформирования в области таких направлений как энергосбережение, эффективное управление многоквартирными домами, качественное тепло- и водоснабжения, обращения с твердыми бытовыми отходами, благоустройство территорий и т.п.