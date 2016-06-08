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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50290

На Сумщине ищут главного по ЖКХ

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела ЖКХ Сумской облгосадминистрации.

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Учитывая важность этой должности требования к претендентам довольно серьезные. Выбранному на конкурсной основе руководителю мы поставим конкретную задачу - навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве области», - отметил Дмитрий Живицкий.

По словам чиновника, решение текущих проблем - это путь в деградацию. Поэтому на повестке дня не «латание дыр», а трансформация и развитие отрасли в соответствии с современными требованиями.

Куратор отрасли отмечает, что это должно быть не отдел статистов, а эффективный современный координационный центр реформирования в области таких направлений как энергосбережение, эффективное управление многоквартирными домами, качественное тепло- и водоснабжения, обращения с твердыми бытовыми отходами, благоустройство территорий и т.п.

Общество ЖКХ
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