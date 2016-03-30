На Сумщине участникам АТО и семьям погибших выдали 850 тысяч матпомощи

На очередное заседание комиссии по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранение, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции подано 5 заявлений с пакетами документов от пострадавших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.
По результатам заседания решено оказать материальную помощь всем 5 заявителям. Средства на счета получателей будут перечислены после поступления ассигнований.
«Всего с начала этого года оказана помощь 3 семьям погибших и 22 раненым при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 850 тыс. гривен. 3 семьи получили помощь на улучшение материально-бытовых условий на сумму 102 тысяч гривен», - сообщила Людмила Мусияка.
Всего в 2017 году на указанные цели запланировано 4 миллиона гривен.
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