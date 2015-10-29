На Сумщине уже создано почти 500 ОСМД

Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов в жилищном фонде коммунальной собственности отремонтировано 1178 кровель, 260 систем горячего водоснабжения, 589 систем холодного водоснабжения, 244 электрощитовые, - отметил чиновник. - Кроме того, отремонтировано или заменено 472 отопительные системы».
Всего на благоустройство населенных пунктов Сумщины в прошлом году использовано 143,1 миллиона гривен. В предыдущем году эта цифра составляла 104,3 миллиона гривен.
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