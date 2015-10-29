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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05265

На Сумщине уже создано почти 500 ОСМД

По состоянию на 1 января 2017 года в области функционирует 485 объединений совладельцев многоквартирных домов, в том числе в 2016 году было создано 108 ОСМД.

Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов в жилищном фонде коммунальной собственности отремонтировано 1178 кровель, 260 систем горячего водоснабжения, 589 систем холодного водоснабжения, 244 электрощитовые, - отметил чиновник. - Кроме того, отремонтировано или заменено 472 отопительные системы».

Всего на благоустройство населенных пунктов Сумщины в прошлом году использовано 143,1 миллиона гривен. В предыдущем году эта цифра составляла 104,3 миллиона гривен.

Общество ОСМД
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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