На Сумщине уже создано почти 500 ОСМД По состоянию на 1 января 2017 года в области функционирует 485 объединений совладельцев многоквартирных домов, в том числе в 2016 году было создано 108 ОСМД.

Об этом сообщил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов в жилищном фонде коммунальной собственности отремонтировано 1178 кровель, 260 систем горячего водоснабжения, 589 систем холодного водоснабжения, 244 электрощитовые, - отметил чиновник. - Кроме того, отремонтировано или заменено 472 отопительные системы».

Всего на благоустройство населенных пунктов Сумщины в прошлом году использовано 143,1 миллиона гривен. В предыдущем году эта цифра составляла 104,3 миллиона гривен.