Неужели в Сумах появятся большие автобусы? Закупку 6 больших автобусов в Сумах хотят внести в программу развития городского транспорта.

27 февраля на сайте Сумского горсовета появился проект решения об изменениях в «Программу развития городского пассажирского транспорта в Сумах на 2016-2018 годы», которым предусмотрена закупка 6 больших автобусов с низким уровнем пола в 2017 году.

Средняя стоимость одного такого транспортного средства оценена в 3,96 млн. грн. Одновременно с этим в проекте программы исключена закупка 5 автобусов средней вместимости.

Напомним, на прошлой неделе Сумской городской совет провел положительное сигнальное голосование для изучения уровня поддержки идеи по закупке больших автобусов среди депутатов, а мэр Сум Александр Лысенко анонсировал последующую закупку больших 100% низкопольных автобусов для разгрузки центра.