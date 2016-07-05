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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32233

Неужели в Сумах появятся большие автобусы?

Закупку 6 больших автобусов в Сумах хотят внести в программу развития городского транспорта.

27 февраля на сайте Сумского горсовета появился проект решения об изменениях в «Программу развития городского пассажирского транспорта в Сумах на 2016-2018 годы», которым предусмотрена закупка 6 больших автобусов с низким уровнем пола в 2017 году.

Средняя стоимость одного такого транспортного средства оценена в 3,96 млн. грн. Одновременно с этим в проекте программы исключена закупка 5 автобусов средней вместимости.

Напомним, на прошлой неделе Сумской городской совет провел положительное сигнальное голосование для изучения уровня поддержки идеи по закупке больших автобусов среди депутатов, а мэр Сум Александр Лысенко анонсировал последующую закупку больших 100% низкопольных автобусов для разгрузки центра.

Общество Большие автобусы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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