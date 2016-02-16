Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45210

В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

С 17 по 25 февраля прошел открытый чемпионат по шахматам «Кубок мэра».

В соревнованиях приняли участие 103 шахматиста всех возрастов из Сум, Сумской области (Глухов, Ямполь, Тростянец, Шостка), Полтавской области и Днепра.

Победителями стали среди мужчин: 1 место - Сухоребров Андрей (Днепр), 2 место - Семенов Николай (Сумы), 3 место поделили Лемешенко Юрий и Рудак Владимир (Сумы). Среди женщин: 1 место - Ащаулова Татьяна (Глухов), 2 место - Лемешенко Татьяна (Сумы), 3 место - Запорожец А.П. (Сумы).

Среди мужчин-ветеранов: 1 место - Модло Алексей (Полтавская область), 2 место - Федченко Владимир (Сумы), 3 место - Никитин Николай (Сумы).

Среди юниоров-юношей: 1 место - Кущ Дмитрий (Сумы), 2 место - Савченко Ярослав (Сумы), 3 место - Батуринец Борис (Ямполь). Среди юниоров-девушек первое место заняла Дехнич Евгения.

Среди школьников 2004 г.р. младших (в первой группе): 1 место - Сергейко Сергей (Ямполь), 2 место - Сенченко Игорь (Сумы), 3 место - Панченко Андрей (Сумы); (во второй группе): 1 место - Захарченко Евгений (Сумы), 2 место - Бровкин Дмитрий (Сумы), 3 место - Савченко Андрей (Сумы). Среди девушек 2004 г.р. и младших (в первой группе): 1 место - Мацура Дарья (Сумы), 2 место - Чучвага Настя (Глухов), 3 место - Сахненко Виктория (Ямполь); (во второй группе): 1 место - Наумова Валерия (Сумы), 2 место - Заморуева Мария (Сумы), 3 место - Тимошенко Елизавета (Сумы).

Спорт Шахматы
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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