В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

В соревнованиях приняли участие 103 шахматиста всех возрастов из Сум, Сумской области (Глухов, Ямполь, Тростянец, Шостка), Полтавской области и Днепра.
Победителями стали среди мужчин: 1 место - Сухоребров Андрей (Днепр), 2 место - Семенов Николай (Сумы), 3 место поделили Лемешенко Юрий и Рудак Владимир (Сумы). Среди женщин: 1 место - Ащаулова Татьяна (Глухов), 2 место - Лемешенко Татьяна (Сумы), 3 место - Запорожец А.П. (Сумы).
Среди мужчин-ветеранов: 1 место - Модло Алексей (Полтавская область), 2 место - Федченко Владимир (Сумы), 3 место - Никитин Николай (Сумы).
Среди юниоров-юношей: 1 место - Кущ Дмитрий (Сумы), 2 место - Савченко Ярослав (Сумы), 3 место - Батуринец Борис (Ямполь). Среди юниоров-девушек первое место заняла Дехнич Евгения.
Среди школьников 2004 г.р. младших (в первой группе): 1 место - Сергейко Сергей (Ямполь), 2 место - Сенченко Игорь (Сумы), 3 место - Панченко Андрей (Сумы); (во второй группе): 1 место - Захарченко Евгений (Сумы), 2 место - Бровкин Дмитрий (Сумы), 3 место - Савченко Андрей (Сумы). Среди девушек 2004 г.р. и младших (в первой группе): 1 место - Мацура Дарья (Сумы), 2 место - Чучвага Настя (Глухов), 3 место - Сахненко Виктория (Ямполь); (во второй группе): 1 место - Наумова Валерия (Сумы), 2 место - Заморуева Мария (Сумы), 3 место - Тимошенко Елизавета (Сумы).
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