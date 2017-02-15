«Транспортный конкурс» в Сумах продолжается в закрытом режиме

Об этом стало известно со слов члена конкурсного комитета Максима Колесника, которого забыли пригласить на предыдущее заседание, которое прошло 24 февраля.
Теперь же его известили по телефону за 20 минут до начала, правда, прислав ему за ним машину.
Комитет закрылся в кабинете без журналистов, без активистов, его охраняет наряд полиции охраны. Что интересно, документов, которые предоставили на конкурс перевозчики, у комитета также нет, так они продолжают находиться в секретной комнате горсовета, которая опечатана с 24 февраля. Возле нее дежурят представители ОО «Східний корпус».
Журналисты и активисты вызвали на место патрульную полицию, которая приехала, записала сведения о правонарушении, которое происходит по мнению заявителей, и уезжает.
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WWS
Закрите засідання-вимога чинного законодавства. А хотелкі бандитів "Східного корпусу"-незаконні. Нічого, скоро "Донбас" і в Сумах їм свинцю в пузо підкине, як у Харкові.