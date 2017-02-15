На Сумщине за убийство дали 7 лет тюрьмы

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение по 33-летнему уроженцу Харьковской области, который обвинялся в нанесении своему 56-летнему товарищу тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины, и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Событие состоялось 24 августа 2016 года в пгт Ульяновка Белопольского района. Двое мужчин решили отпраздновать День Независимости Украины. Они изрядно выпили и, как это бывает обычно, начали ссориться. Молодой человек оказался расторопнее своего товарища. Он нанес потерпевшему несколько ударов ногой по туловищу. Такие доводы убедили мужчину, и ссора считалась законченной. После полученных побоев пострадавший жаловался на плохое самочувствие, однако за медицинской помощью не обращался. А уже 29 августа того же года умер по месту своего проживания.
Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Виталий Зикунов, согласно заключению экспертизы, причиной смерти мужчины стала закрытая тупая травма живота, сопровождавшейся разрывами внутренних органов, а полученные травмы находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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