Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17245

На Сумщине за убийство дали 7 лет тюрьмы

На Белопольщине до 7 лет лишения свободы осужден мужчина, который до смерти избил своего товарища.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение по 33-летнему уроженцу Харьковской области, который обвинялся в нанесении своему 56-летнему товарищу тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины, и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Событие состоялось 24 августа 2016 года в пгт Ульяновка Белопольского района. Двое мужчин решили отпраздновать День Независимости Украины. Они изрядно выпили и, как это бывает обычно, начали ссориться. Молодой человек оказался расторопнее своего товарища. Он нанес потерпевшему несколько ударов ногой по туловищу. Такие доводы убедили мужчину, и ссора считалась законченной. После полученных побоев пострадавший жаловался на плохое самочувствие, однако за медицинской помощью не обращался. А уже 29 августа того же года умер по месту своего проживания.

Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Виталий Зикунов, согласно заключению экспертизы, причиной смерти мужчины стала закрытая тупая травма живота, сопровождавшейся разрывами внутренних органов, а полученные травмы находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор Убийство
view counter

По тематике

Сегодня 13:46

На Сумщине казаху грозит 10 лет за убийство

До 10 лет лишения свободы грозит уроженцу Республики Казахстан, который, защищая свое имущество, лишил жизни соседа....

24.02.2017 17:06

На Киевщине конотопчанин убил извращенца и сжег труп вместе с домом

В с. Великие Дмитровичи Киевской области ранее судимый конотопчанин во время ссоры на интимной почве, нанес ножом смертельные удары своему...

24.02.2017 16:36

Житель Сумщины зарубил соседа топором

Решить многолетний конфликт с соседом 58-летний житель Серединабудского района взялся с помощью топора. Около десяти ударов он нанес топором по...

22.02.2017 17:55

Шосткинец до смерти избил жену

Поссорившись с женой, 53-летний шосткинец настолько её избил, что на следующий день женщина умерла....

21.02.2017 14:57

На Сумщине дали 12 лет за убийство по пьянке

На 12 лет лишения свободы осужден мужчина, который из-за бутылки водки лишил жизни своего знакомого....

Новости

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам
Сегодня 13:20
Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым
Сегодня 12:20
Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48
Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору
Сегодня 17:14
Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
Сегодня 16:40
В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту
Сегодня 16:30
Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова
Сегодня 16:20
В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом
Сегодня 16:04
В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей
Сегодня 15:40
Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку
Сегодня 15:16
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки
Сегодня 15:00
16 единиц оружия и боеприпасов изъяли роменские полицейские в ходе отработки района
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.