Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым

Об этом сообщает информпортал Сумского горсовета.
1 марта состоится прощание с погибшим Героем, нашим земляком Артуром Абрамитовим. Отпевание начнется в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе. Далее шествие двинется к Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города, говорится в сообщении.
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