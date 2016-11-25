Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20492

Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым

В среду, 1 марта, состоится прощание с сумчанином, участником АТО Артуром Абрамитовым.

Об этом сообщает информпортал Сумского горсовета.

1 марта состоится прощание с погибшим Героем, нашим земляком Артуром Абрамитовим. Отпевание начнется в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе. Далее шествие двинется к Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города, говорится в сообщении.

Общество Артур Абрамитов Похороны АТО
view counter

По тематике

Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48

Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой

26 февраля в районе промзоны Авдеевки погиб боец 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артур Абрамитов....

На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО
20.02.2017 17:05

На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО

19 февраля несколько сотен человек съехались в село Воронино на Белопольщине, чтобы попрощаться с 42-летним местным жителем, участником антитеррористической операции...

Сумской район попрощался еще с одним бойцом АТО (+видео)
16.01.2017 12:20

Сумской район попрощался еще с одним бойцом АТО (+видео)

В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого...

08.01.2017 08:18

На Харьковщине похоронили уроженца Сум, погибшего в АТО

В городе Лозовая Харьковской области 6 января похоронили уроженца Сум Сергея Петрищева....

В Конотопе провели в последний путь еще одного героя
25.11.2016 14:47

В Конотопе провели в последний путь еще одного героя

20 ноября в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Конотопе прошла заупокойная лития по участнику антитеррористической операции Михаилу Козлову....

Новости

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам
Сегодня 13:20
Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым
Сегодня 12:20
Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48
Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору
Сегодня 17:14
Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
Сегодня 16:40
В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту
Сегодня 16:30
Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова
Сегодня 16:20
В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом
Сегодня 16:04
В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей
Сегодня 15:40
Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку
Сегодня 15:16
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки
Сегодня 15:00
16 единиц оружия и боеприпасов изъяли роменские полицейские в ходе отработки района
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.