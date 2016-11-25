Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым В среду, 1 марта, состоится прощание с сумчанином, участником АТО Артуром Абрамитовым.

Об этом сообщает информпортал Сумского горсовета. 1 марта состоится прощание с погибшим Героем, нашим земляком Артуром Абрамитовим. Отпевание начнется в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе. Далее шествие двинется к Аллее Почетных граждан Центрального кладбища города, говорится в сообщении.