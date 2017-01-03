На Сумщине уголовница до смерти избила 90-летнюю соседку Уголовное производство, открытое в отношении ранее судимой жительницы Сумского района, которая фактически до смерти избила 90-летнюю односельчанку, полиция после окончания досудебного расследования направила в суд.

В тот день 59-летняя женщина вместе со своим сыном пришли в дом пожилой пенсионерки. Зная, что бабушка готовится отметить свой 90-летний юбилей, незваные гости решили заранее «отпраздновать» это событие, пообедав за счет старушки. Будучи и до того изрядно навеселе, мать с сыном прихватили с собой в гости бутылку самогона. Когда водка закончилась, гостья стала требовать у будущей юбилярши еще и денег. Услышав от бабушки отказ и совет расходиться по домам, женщина разозлилась и, схватив металлический прут, начала бить старушку по голове. Нескольких ударов было достаточно, чтобы потерпевшая потеряла сознание и упала. Решив, что «хорошо проучила» жадную, на ее взгляд, хозяйку, злоумышленница вместе с сыном ушли домой.

На следующий день бабушка была доставлена в больницу, однако остаться в медицинском учреждении она отказалась. Полученные травмы головы и отсутствие постоянной квалифицированной медицинской помощи привели к тому, что спустя несколько дней старушка умерла.

«Информация об этом событии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), - говорит начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. - Горе-гостья неоднократно в своем прошлом имела неприятности с законом, и уже была 4 раза осуждена за совершение корыстных преступлений, в целом же срок ее пребывания в учреждениях пенитенциарной системы составляет более 11 лет».

В соответствии с действующим законодательством, за содеянное злоумышленнице угрожает очередной срок заключения от 5-ти до 8-ми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.