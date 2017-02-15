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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20508

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам

Сегодня, 28 февраля, конкурсный комитет объявил победителей конкурса по определению перевозчиков пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Победителей назвали по 31 из 32 объектам конкурса. Что касается маршрутов №62 «Барановка - Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Вместе с тем, коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.

По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также были определены перевозчики, которые заняли 2-ое место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними.

Согласно действующему законодательству, в течение 10 дней должен быть оформлен протокол заседания конкурсного комитета, после чего - представлен на исполнительный комитет для его утверждения.

Результаты заседания конкурсного комитета

№ об’-єкту

№ марш-руту

Назва маршруту

Переможець

2-ге місце

1

10

«Косівщина-Героїв Крут»

ТОВ «АТП-1054»

2

16

«Ковпака-Баранівка»

ТОВ «Сумипатранс»

61

«Автовокзал-Хіммістечко»

3

18

«Веретенівка–Героїв Крут»

ТОВ«Сумипастранс»

4

15

«СНАУ–коледж СНАУ»

ТОВ«Сумипастранс»

5

56

«Ганнівка-Хіммістечко»

ТОВ«Сумипастранс»

6

1

«Роменська-Гамалія»

ТОВ«Сумипастранс»

7

14

«Тімірязівка–Зал.вокзал»

ТОВ«Сумипастранс»

ТОВ «СНД Автотранс»

8

23

«Тепличний-Тепличний»

ТОВ«Сумипастранс»

ТОВ «Авто ОВІ»

9

52

«Ковпака–Прокофьєва»

ТОВ«Сумипастранс»

ТОВ «Авто ОВІ»

10

13

«Тепличний- Героїв Крут»

ТОВ «Престиж Лайн»

11

55

«Роменська– Героїв Крут»

ТОВ «Престиж Лайн»

12

12

«Тімірязівка–Тімірязівка»

ПП «Согор»

13

4

«Аеропорт-Хіммістечко»

ПП «Согор»

14

11

«Тепличний–Тепличний»

ПП «Согор»

ТОВ «СНД Автотранс»

15

7

«Хіммістечко–Баранівка»

ПП «Компол»

16

9

«Добровільна–Прокоф’єва»

ФОП Олійник А.Г.

17

21

«Прокофьєва-Прокоф’єва»

ФОП Олійник А.Г.

18

8

«Василівка-Тополянська»

ФОП Масюк Т.О.

ТОВ «СНД Автотранс»

58

«Тополянська–Василівка»

19

3

«Аеропорт- Героїв Крут»

ПП «Запорожець О.В.»

20

19

«Роменська–Ковпака»

ПП «Запорожець О.В.»

21

57

«Роменська–Баранівка»

ТОВ «АТП-1054»

22

6

«Хіммістечко-Ковпака»

ФОП Масюк Т.О.

ТОВ «Авто ОВІ»

23

22

«Веретенівка–Хіммістечко»

ПП «Согор»

5

«Роменська–Хіммістечко»

26

«Центр – 40-ва підстанція»

24

20

«Аеропорт–Ковпака»

ПП «Согор»

25

60

«В.Піщане-Інтернаціоналістів»

ПП «Согор»

26

17А

«Роменська–Хіммістечко»

ФОП Олійник А.Г.

27

57А

«Баранівка-Центр»

КП СМР «Електоавтотранс»

59

«Веретенівка-Баси»

59А

«Баси-Центр»

28

24

«Баранівка-Баранівка»

ФОП Олефіренко О.І

29

25

«Добровільна–Інтернаціоналістів»

ПП «Согор»

30

62

«Баранівка-Аеропорт»

Не визначено

63

«Баси–Ганнівка»

31

53

«Добровільна-Аеропорт»

ТОВ «Престиж Лайн»

32

54

«Косівщина–Хіммістечко»

ТОВ «АТП-1054»

 

Общество Маршрутки Транспортный конкурс
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