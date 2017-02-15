В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам

Победителей назвали по 31 из 32 объектам конкурса. Что касается маршрутов №62 «Барановка - Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Вместе с тем, коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.
По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также были определены перевозчики, которые заняли 2-ое место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними.
Согласно действующему законодательству, в течение 10 дней должен быть оформлен протокол заседания конкурсного комитета, после чего - представлен на исполнительный комитет для его утверждения.
Результаты заседания конкурсного комитета
|
№ об’-єкту
|
№ марш-руту
|
Назва маршруту
|
Переможець
|
2-ге місце
|
1
|
10
|
«Косівщина-Героїв Крут»
|
ТОВ «АТП-1054»
|
2
|
16
|
«Ковпака-Баранівка»
|
ТОВ «Сумипатранс»
|
61
|
«Автовокзал-Хіммістечко»
|
3
|
18
|
«Веретенівка–Героїв Крут»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
4
|
15
|
«СНАУ–коледж СНАУ»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
5
|
56
|
«Ганнівка-Хіммістечко»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
6
|
1
|
«Роменська-Гамалія»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
7
|
14
|
«Тімірязівка–Зал.вокзал»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
ТОВ «СНД Автотранс»
|
8
|
23
|
«Тепличний-Тепличний»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
ТОВ «Авто ОВІ»
|
9
|
52
|
«Ковпака–Прокофьєва»
|
ТОВ«Сумипастранс»
|
ТОВ «Авто ОВІ»
|
10
|
13
|
«Тепличний- Героїв Крут»
|
ТОВ «Престиж Лайн»
|
11
|
55
|
«Роменська– Героїв Крут»
|
ТОВ «Престиж Лайн»
|
12
|
12
|
«Тімірязівка–Тімірязівка»
|
ПП «Согор»
|
13
|
4
|
«Аеропорт-Хіммістечко»
|
ПП «Согор»
|
14
|
11
|
«Тепличний–Тепличний»
|
ПП «Согор»
|
ТОВ «СНД Автотранс»
|
15
|
7
|
«Хіммістечко–Баранівка»
|
ПП «Компол»
|
16
|
9
|
«Добровільна–Прокоф’єва»
|
ФОП Олійник А.Г.
|
17
|
21
|
«Прокофьєва-Прокоф’єва»
|
ФОП Олійник А.Г.
|
18
|
8
|
«Василівка-Тополянська»
|
ФОП Масюк Т.О.
|
ТОВ «СНД Автотранс»
|
58
|
«Тополянська–Василівка»
|
19
|
3
|
«Аеропорт- Героїв Крут»
|
ПП «Запорожець О.В.»
|
20
|
19
|
«Роменська–Ковпака»
|
ПП «Запорожець О.В.»
|
21
|
57
|
«Роменська–Баранівка»
|
ТОВ «АТП-1054»
|
22
|
6
|
«Хіммістечко-Ковпака»
|
ФОП Масюк Т.О.
|
ТОВ «Авто ОВІ»
|
23
|
22
|
«Веретенівка–Хіммістечко»
|
ПП «Согор»
|
5
|
«Роменська–Хіммістечко»
|
26
|
«Центр – 40-ва підстанція»
|
24
|
20
|
«Аеропорт–Ковпака»
|
ПП «Согор»
|
25
|
60
|
«В.Піщане-Інтернаціоналістів»
|
ПП «Согор»
|
26
|
17А
|
«Роменська–Хіммістечко»
|
ФОП Олійник А.Г.
|
27
|
57А
|
«Баранівка-Центр»
|
КП СМР «Електоавтотранс»
|
59
|
«Веретенівка-Баси»
|
59А
|
«Баси-Центр»
|
28
|
24
|
«Баранівка-Баранівка»
|
ФОП Олефіренко О.І
|
29
|
25
|
«Добровільна–Інтернаціоналістів»
|
ПП «Согор»
|
30
|
62
|
«Баранівка-Аеропорт»
|
Не визначено
|
63
|
«Баси–Ганнівка»
|
31
|
53
|
«Добровільна-Аеропорт»
|
ТОВ «Престиж Лайн»
|
32
|
54
|
«Косівщина–Хіммістечко»
|
ТОВ «АТП-1054»
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