В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам Сегодня, 28 февраля, конкурсный комитет объявил победителей конкурса по определению перевозчиков пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Победителей назвали по 31 из 32 объектам конкурса. Что касается маршрутов №62 «Барановка - Аэропорт» и №63 «Басы-Анновка», то единственный претендент, КП «Электроавтотранс», не предоставил подтверждения достаточного обеспечения транспортными средствами. Вместе с тем, коммунальное предприятие сохранило все свои предыдущие три автобусных маршрута: №57, №59 и №59а.

По восьми маршрутам, на которые подавались два или более претендентов, также были определены перевозчики, которые заняли 2-ое место. Если победитель откажется от заключения договоров, соглашения будут подписаны с ними.

Согласно действующему законодательству, в течение 10 дней должен быть оформлен протокол заседания конкурсного комитета, после чего - представлен на исполнительный комитет для его утверждения.

Результаты заседания конкурсного комитета