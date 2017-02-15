16 единиц оружия и боеприпасов изъяли роменские полицейские в ходе отработки района Кастет, пистолетную рамку со стволом и магазином неустановленного образца, «обрез» охотничьего ружья и 12 патронов различного калибра - все это незаконно хранили у себя четыре жителя района. Обнаруженные у них предметы правоохранители изъяли, а за их незаконное хранение открыли соответствующие уголовные производства.

Сотрудники Роменского отдела полиции получили оперативную информацию, что 23-летнего местный житель хранит при себе наркотики. Сообщение проверили, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Молодого человека правоохранители остановили на одной из улиц города. Во внешнем осмотре в одном из карманов они обнаружили медицинский шприц с жидкостью, внешне похожа на наркотическое средство - опий экстракционный.

Кроме того, оказалось, что человек имел при себе еще и металлический кастет. Как он объяснил правоохранителям, носил он его «на всякий случай» - для самозащиты.

На другой день в дежурную часть полиции поступило сообщение о семейной ссоре. Прибыв на место, полицейским пришлось не только разбираться в причинах конфликта, но и выяснять откуда 44-летний глава семьи получил рамку со стволом от неустановленного пистолета и магазин к нему, и один патрон калибра 5.45мм, которые полицейские обнаружили в его доме. Как пояснил сам мужчина, эти вещи он хранил, как сувенир, не собираясь их использовать.

Во время проверки по месту жительства 42-летнего владельца зарегистрированного охотничьего оружия, полицейские обратили внимание, что его охотничье ружье «ТОЗ-34» имеет явные признаки кустарной переработки, а именно - укорочение длины ствола.

На увеличение полицейской статистики относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов «сработал» и 20-летний житель одного из сел района. Во время внешнего осмотра правоохранители обнаружили у молодого человека одиннадцать патронов калибра 7,62мм и 5,6мм., с которыми он разгуливал по селу. Оправдываясь, парень объяснил, что патроны нашел, и собирался сделать из них «брелки».

«Сейчас все обнаруженные и изъятые предметы направлены на исследование, а по всем фактам следователи открыли отдельные уголовные производства, - комментирует начальник Раменского отдела полиции Юлия Загамула. - Так, за хранение патронов и пистолета - по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, за хранение кастета и шприца с вероятным наркотиком - по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины, и за переработку ружья - по ч.1 ст. 263-1 (... переработка огнестрельного оружия ...) УК Украины. Следствие продолжается».