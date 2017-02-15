В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки Сегодня, 28 февраля, в 5:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в 4-м переулке ул. Успенско-Троицкой в г. Конотоп.

Звонила соседка, которая увидела дым и свет из-под крыши. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит внутренняя перегородка хозяйственной постройки и частично - перекрытие и кровля. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенное другое хозяйственное помещение.

В 6:17 пожар был локализован, в 6:40 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 5 кв. м. Огнем повреждено перекрытие на площади 12 кв. м, внутренняя перегородка на площади 10 кв. м.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов прежде всего проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.