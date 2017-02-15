В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей Как сообщили в секторе регистрации пользователей при ГУ ДФС в Сумской области, на 25 февраля 2017 их клиентами стали 2083 субъекта хозяйствования - юридические, физические лица и СПД, которые получили 4988 усиленных сертификатов электронной цифровой подписи, проще говоря - электронных ключей.

Активность граждан вполне объяснима, поскольку связана с повышенным спросом на получение ключей для предоставления отчетности в электронном виде и новацией в отчетности о прошлогоднем имущественном положении - е-декларированием. Не новость, что государственные служащие, в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", должны подать электронную декларацию в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следует отметить, что специалисты сектора регистрации пользователей работают в усиленном режиме. Они не только оформляют пакет необходимых документов и регистрируют заявителей, но и оказывают консультативную помощь каждому посетителю в процессе генерации открытых и личных ключей.

Ключи выдаются бесплатно. А усиленные сертификаты действуют в течение двух лет.

Напоминаем, что получить электронные ключи можно в Центре обслуживания плательщиков Государственной налоговой инспекции в г. Сумах по адресу: г. Сумы, площадь Покровская, 2.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте АЦСК ИСД.