В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей

Активность граждан вполне объяснима, поскольку связана с повышенным спросом на получение ключей для предоставления отчетности в электронном виде и новацией в отчетности о прошлогоднем имущественном положении - е-декларированием. Не новость, что государственные служащие, в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", должны подать электронную декларацию в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Следует отметить, что специалисты сектора регистрации пользователей работают в усиленном режиме. Они не только оформляют пакет необходимых документов и регистрируют заявителей, но и оказывают консультативную помощь каждому посетителю в процессе генерации открытых и личных ключей.
Ключи выдаются бесплатно. А усиленные сертификаты действуют в течение двух лет.
Напоминаем, что получить электронные ключи можно в Центре обслуживания плательщиков Государственной налоговой инспекции в г. Сумах по адресу: г. Сумы, площадь Покровская, 2.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте АЦСК ИСД.
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