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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20196

Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова

Сегодня, около полуночи, во двор дома Александра Томкуса, председателя независимого профсоюза диагностического центра, помощника депутата Шосткинского горсовета Ростислава Дуплина, бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщили в объединении независимых профсоюзов Шостки.

Коктейль Молотова был брошен под входную дверь. Александр Томкус моментально среагировал и бросился за злоумышленником, почти догнав его, но тот прыгнул в автомобиль и скрылся…

По имеющейся информации, Александр Томкус узнал злоумышленника и машину, на которой тот скрылся.

Это второй инцидент за несколько дней. Поздним вечером 26 февраля в окно дома Александра Томкуса бросили кирпич. И тогда, и сегодня ночью, в доме находилась семья профсоюзного лидера – жена и двое детей, младшему из которых три годика.

Напомним, в середине февраля неизвестный преступник поджег автомобиль депутата горсовета Ростислава Дуплина (Александр Томкус является помощником депутата), пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Коктейль Молотова Шостка
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