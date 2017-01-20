Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова

Об этом сообщили в объединении независимых профсоюзов Шостки.
Коктейль Молотова был брошен под входную дверь. Александр Томкус моментально среагировал и бросился за злоумышленником, почти догнав его, но тот прыгнул в автомобиль и скрылся…
По имеющейся информации, Александр Томкус узнал злоумышленника и машину, на которой тот скрылся.
Это второй инцидент за несколько дней. Поздним вечером 26 февраля в окно дома Александра Томкуса бросили кирпич. И тогда, и сегодня ночью, в доме находилась семья профсоюзного лидера – жена и двое детей, младшему из которых три годика.
Напомним, в середине февраля неизвестный преступник поджег автомобиль депутата горсовета Ростислава Дуплина (Александр Томкус является помощником депутата), пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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