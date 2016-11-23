Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку Сообщение об обнаружении подозрительного мешка возле Конотопской мэрии поступило в службу спасения 101 от дежурного полиции сегодня в 11.15.

По предположению там могла находиться взрывчатка. Однако по прибытии на место спасатели данное подозрение не подтвердили. В мешке обнаружили обычный мусор, пишет Голос Конотопа.