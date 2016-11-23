Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку

По предположению там могла находиться взрывчатка. Однако по прибытии на место спасатели данное подозрение не подтвердили. В мешке обнаружили обычный мусор, пишет Голос Конотопа.
Сегодня, 4 января, около 15.00 на линию «102» поступило сообщение от медработника областной стоматполиклиники о том, что неизвестный бросил пакет...
28 декабря, около 20 часов, на линию 103 поступило сообщение о помощи человеку, который проживает на улице Сумско-Киевских дивизий....
Сегодня, 19 декабря, около 14.15, в отделении «Приватбанка», расположенном на ул. Свободы в Шостке, был обнаружен предмет, похожий на гранату....
Об этом в фейсбуке сообщила начальник сектора коммуникаций полции в Суской области Эльвира Биганова....
Сообщение об этом в 11.57 поступило на «102» от дежурного ГФС....