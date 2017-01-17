На Сумщине поймали банду 18-летних грабителей

В начале октября прошлого года старший следователь полиции г. Ромны поздно вечером возвращался домой. Вблизи своего дома полицейский услышал, как позади него кто-то бежит, а потом почувствовал сильный удар в спину. Трое неизвестных повалили его на землю и начали по очереди наносить удары ногами по голове и телу. Следователь успел сказать, что он - работник полиции, однако в ответ услышал пренебрежительное: «Мы знаем! Мы тебя здесь и ждали!» Затем нападавшие вырвали из его рук мобильный телефон и спокойно отправились восвояси.
По материалам Управления внутренней безопасности полиции по факту происшествия следственный отдел начал уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж, соединенный с насилием) УК Украины. Чтобы установить личности нападавших оперативникам понадобилось несколько месяцев. В конце правоохранители вышли на след группы. Совместными действиями сотрудников внутренней безопасности, полиции Сумщины и спецподразделения КОРД преступную троицу задержали.
Грабителями оказались 18-летние местные жители. Правда во время этой «встречи» с правоохранителями ребята вели себя не так смело и дерзко, как во время ночного нападения на следователя.
По месту жительства юношей было обнаружено и доказательства их недетских «приключений»: балаклавы, 11 мобильных телефонов, сим-карты, карты памяти, ювелирные изделия, DVD-плеер. Одного из своих обидчиков капитан полиции узнал. А они сами признались не только в нападении на полицейского, а еще в 10 аналогичных эпизодах. При этом - признавались не с раскаянием, а почти гордясь своими «героическими» поступками, с улыбкой позируя для фото с бойцами КОРДа.
Сознательно или бессознательно, но молодые обеспечили себе нерадужное будущее. Санкция статьи, которую им инкриминируют, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.
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