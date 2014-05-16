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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04173

В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом

Концертом с символическим названием «Хотіла б я піснею стати…» отметили в Сумской областной филармонии день рождения Леси Украинки.

Программа концерта началась известной песней на слова Леси Украинки «Стояла я і слухала весну».

Своими прекрасными голосами очаровывали артистки женского вокального ансамбля «Лада» и вокального ансамбля «Элегия», которые с помощью ведущего Богдана Биденко ознакомили слушателей с творчеством поэтессы. Так, недолгий период жизни связал Лесю Украинку с Сумщине. В 1889 году поэтесса в течение целого месяца в Косовщине лечилась у народной целительницы от тяжелой болезни.

В память о том, что в свое время писательница побывала в наших краях, в Косовщине действует народный музей Леси Украинки, где в юбилейные дни рождения поэтессы выступают с концертами артисты Сумской областной филармонии.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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