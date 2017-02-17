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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11230

В Сумах патрульные обнаружили автомобиль-двойник

BMW со столичной регистрацией остановил экипаж патрульных на улице Интернационалистов.

Во время проверки документов инспекторы заметили, что они имеют явные признаки подделки. По имеющимся базами стражи порядка установили, что по номерным знакам, которые стояли на автомобиле, зарегистрировано совсем другое транспортное средство, а именно Porsche Cayenne.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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