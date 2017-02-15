Под Сумами пьяный водитель прятался от патрульных

Общаясь с 26-летним водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.
В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, как в медицинском учреждении, так и с помощью алкотестера.
Полицейские составили на него админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 126 (управление без соответствующих документов) и 122 (движение в ночное время без включенного света фар) КоАП.