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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25187

Под Сумами пьяный водитель прятался от патрульных

25 февраля, ночью, около 3 часов, в селе Песчаное на улице Первомайской, экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ, который двигался без включенного света фар.

Общаясь с 26-летним водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, как в медицинском учреждении, так и с помощью алкотестера.

Полицейские составили на него админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 126 (управление без соответствующих документов) и 122 (движение в ночное время без включенного света фар) КоАП.

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