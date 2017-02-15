Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30132

В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту

24 февраля, около 23 часов, патрулируя улицу Харьковскую, патрульные заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев служебный автомобиль.

Общаясь с инспекторами, 29-летний прохожий нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него набор инструментов и отмычек. Осуществляя их осмотр, полицейские заметили, что гражданин взял в руки какой-то предмет и пытается его открыть. Стражи порядка предупредили его действия. В колбе, которую держал гражданин, находилась кристаллическое вещество, похожее на наркотическое. Свои действия он объяснить не мог.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право
view counter

Новости

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам
Сегодня 13:20
Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым
Сегодня 12:20
Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48
Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору
Сегодня 17:14
Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
Сегодня 16:40
В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту
Сегодня 16:30
Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова
Сегодня 16:20
В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом
Сегодня 16:04
В этом году сумчане получили почти 5000 электронных ключей
Сегодня 15:40
Ложная тревога: мешок у горсовета приняли за взрывчатку
Сегодня 15:16
В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки
Сегодня 15:00
16 единиц оружия и боеприпасов изъяли роменские полицейские в ходе отработки района
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.