В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту 24 февраля, около 23 часов, патрулируя улицу Харьковскую, патрульные заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев служебный автомобиль.

Общаясь с инспекторами, 29-летний прохожий нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него набор инструментов и отмычек. Осуществляя их осмотр, полицейские заметили, что гражданин взял в руки какой-то предмет и пытается его открыть. Стражи порядка предупредили его действия. В колбе, которую держал гражданин, находилась кристаллическое вещество, похожее на наркотическое. Свои действия он объяснить не мог.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.