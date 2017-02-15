Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской таможни Александра Гуцола Всеволод Александрович Гуцол.

Как сообщили «Данкору» в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в тот же день ему было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Таможенник требовал и получил 1,2 тыс. гривен за беспрепятственное пересечение границы.

Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможным внесением залога в 48 тысяч грн, которые уже внесли.