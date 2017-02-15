Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке

Как сообщили «Данкору» в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в тот же день ему было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Таможенник требовал и получил 1,2 тыс. гривен за беспрепятственное пересечение границы.
Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможным внесением залога в 48 тысяч грн, которые уже внесли.
26 февраля сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой и сотрудниками Национальной полиции был задержан старший инспектор...
В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» россиянин предлагал пограничнику взятку....
За не составление админматериалов за нарушение режима в пункте пропуска «Бачевск» молдаванин предлагал пограничнику взятку....
Пограничники Сумщины в рамках проведения Пограничным ведомством акции «Свободные от коррупции» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную...
Очередную попытку дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал в пункте пропуска «Великая Писаревка»....