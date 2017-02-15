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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:40413

Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке

Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской таможни Александра Гуцола Всеволод Александрович Гуцол.

Как сообщили «Данкору» в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в тот же день ему было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Таможенник требовал и получил 1,2 тыс. гривен за беспрепятственное пересечение границы.

Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможным внесением залога в 48 тысяч грн, которые уже внесли.

Право Взятка Всеволод Гоцул Таможня
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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