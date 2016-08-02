Сумской театр покорил столичную публику На сцене Киевского академического театра на Липках состоялись гастроли Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина

Щепкинцы представили киевлянам лучшие спектакли сезона - трагикомедию «Кто виноват?» по пьесе И. Карпенко-Карого «Безталанна» (режиссер-постановщик - Антон Меженин) и сказку «Щелкунчик» по произведению Э. Гофмана (режиссер-постановщик - Роман Козак), которыми покорили столицу, собрав три аншлаги.

Киевляне с восторгом восприняли роль Анны из спектакля «Кто виноват?» в исполнении народной артистки Украины Евгении Серебряковой. Артистку любят и уважают в Украине и ей, как всегда, удалось доказать свое мастерство, добавив спектаклю глубинного художественного облика.

Большой интерес у зрителей вызвала и спектакль «Щелкунчик». Щепкинцы создали настоящее фантастическое действо, сопровождавшееся музыкой Чайковского и дополнительными спецэффектами. Спектакль прошел ярко, динамично, весело и красочно.

После завершения спектаклей наших земляков щедро приветствовали громкими овациями, цветами и благодарными вызовами «Браво».