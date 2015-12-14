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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1448

Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору

При рассмотрении на личном приеме обращения граждан относительно строительства в Сумах на ул. Соборной напрпотив Спасо-Преображенского собора глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что все работы должны быть законными и соответствовать строительным нормам.

По результатам проведенной внеплановой проверки в 2016 году пока строительные работы согласно предписаниям запрещено. Вскоре на объекте проверку начнет городская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, поэтому Николай Клочко обратился к представителям ведомства в максимально сжатые сроки провести инспектирование и дать выводы.

«Если мы хотим избежать конфликта в дальнейшем, нужно, чтобы интересы всех сторон были учтены: и застройщика, и жителей. Это будет правильно. Но ситуацию не удастся решить, если стороны не договорятся между собой и не придут к компромиссу», - отметил Николай Клочко.

Общество Котлован на Соборной
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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