Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору

По результатам проведенной внеплановой проверки в 2016 году пока строительные работы согласно предписаниям запрещено. Вскоре на объекте проверку начнет городская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, поэтому Николай Клочко обратился к представителям ведомства в максимально сжатые сроки провести инспектирование и дать выводы.
«Если мы хотим избежать конфликта в дальнейшем, нужно, чтобы интересы всех сторон были учтены: и застройщика, и жителей. Это будет правильно. Но ситуацию не удастся решить, если стороны не договорятся между собой и не придут к компромиссу», - отметил Николай Клочко.
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