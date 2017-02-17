В Конотопе охранники-стажеры обокрали свое предприятие Полиция Конотопа разоблачила трех граждан, обокравших предприятие, в котором проходили стажировку на должностях охранников.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило заявление от 53-летнего частного предпринимателя о том, что неизвестный розукомплектувала токарный станок, который находился в помещении мастерской на территории предприятия, что, в свою очередь, привело к остановке его работы и немалым убыткам.

«По данному факту сотрудники полиции провели проверку и установили, что к краже причастны три товарища 60-ти, 52-х и 30-ти лет, устраивающиеся на работу в указанное предприятие и в настоящее время проходящие стажировку на должностях сторожей. - Говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Мужчины сразу сознались в содеянном и пояснили, что виной всему «горькая». Чтобы раздобыть денег на спиртное, они сняли с токарного станка запчасть и сдали ее в пункт приема металлолома. «Заработанные» таким образом триста гривен в тот же день потратили на продукты питания и водку».

Сейчас следователи полиции уже вернули похищенную вещь владельцу, а в отношении мужчин открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Посему, горе-товарищам придется не только отвечать перед Законом за совершенное преступление, но и искать себе другую работу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.