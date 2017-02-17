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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21199

Работники полиции уличили в мошенничестве 30-летнюю конотопчанку

Под предлогом срочного звонка женщина попросила сотовый телефон у случайного прохожего. Однако, едва взяв в руки чужой гаджет, поспешно скрылась за ближайшей многоэтажкой. Посему обманутому мужчине ничего не оставалось иного, как самому просить мобильный у прохожих граждан, чтобы вызвать наряд полиции.

Днем на пульт «102» от 41-летнего жителя Конотопа поступило сообщение о мошенничестве. Заявитель рассказал: он находился возле одного из местных магазинов, когда к нему подошла неизвестная женщина и, представившись подругой его сестры, попросила сотовый телефон, чтобы сделать срочный звонок. Мужчина сразу согласился помочь незнакомке и любезно одолжил ей свой мобильный. Он даже не заметил, как она, якобы разговаривая по телефону, сначала сделала несколько шагов в сторону, а затем и вовсе исчезла.

Работники полиции, немедленно прибывшие на вызов, установили приметы мошенницы и начали ее поиски. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день правоохранители задержали предполагаемую подозреваемую и доставили ее в участок полиции для дачи показаний. Ею оказалась 30-летняя конотопчанка. Женщина сразу созналась в содеянном и пояснила, что на преступление пошла ради денег. Жертвой выбрала брата своей соседки, которого случайно увидела вблизи торговой точки неподалеку от своего места проживания. И, прокрутив аферу со «срочным звонком», завладела его мобильным телефоном. Полученную таким образом чужую вещь в тот же день продала своей знакомой за двести гривен, а полученные средства потратили на собственные нужды.

Данное уголовное преступление в полиции квалифицировали по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и, проведя полное досудебное расследование, направили производства в суд. Согласно санкции указанной статьи, злоумышленнице может грозить наказание в виде трехлетнего лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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