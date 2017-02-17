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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22206

Правоохранители Шостки установили похитителя бытовой техники

Злоумышленником, соблазнившимся на бытовую технику, оказался знакомый потерпевшего, проникнувший в чужое жилье, выбив дверь.

С заявлением о краже в Шосткинского отдела полиции обратился 27-летний местный житель. Молодой человек объяснил, что в его отсутствие неизвестный выбил дверь в его комнату в общежитии и похитил оттуда телевизор и ТВ-тюнер.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность к краже 24-летнего знакомого потерпевшего. Последнего нашли и опросили.

Подозреваемый признался в содеянном, объяснив, что в тот день искал своего должника. Будучи уверенным, что тот скрывается в комнате их общего знакомого и намеренно не открывает ему дверь, он их выбил. Однако в помещении никого не оказалось. Разозлившись, он забрал из комнаты заявителя телевизор и ТВ-тюнер, которые сразу же продал.

Сейчас подозреваемый уже возместил ущерб, причиненный своими действиями потерпевшему. Однако отвечать перед законом ему все же придется. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
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