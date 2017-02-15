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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:30186

Сумчан напугал взрыв на СКД

Причиной взрыва и пожара в квартире сумской многоэтажки по вул. СКД стал кинескоп телевизора.

"Очередное сообщение о взрыве на СКД к счастью не подтверждается. Предварительно установлено, что в одной из квартир взорвался телевизор", - написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. 

Сегодня в 18 часов 12 минут на линию 102 поступило сообщение, что вроде в квартире дома 25 по ул. СКД произошел взрыв. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции и взрывотехники. Выяснилось, что в квартире на втором этаже действительно произошел взрыв, в результате которого возникло возгорание. Прибыв на место происшествия наряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям быстро его локализовал. Хозяин квартиры не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стал телевизор, в котором взорвался кинескоп. Данное событие зарегистрировано. Проводится дальнейшая проверка, сообщает Отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

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