Сумчан будут возить на сгоревшей маршрутке Активисты продолжают подводить итоги вчерашнего транспортного конкурса.

Каркас от маршрутки, которая сгорела в январе 2017 года возле детской больницы на Ковпака, победил в транспортом конкурсе. Об этом на своей странице в фейсбуке написал член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Дмитрий Шестернев.

«Она таки внесена в список транспорта, который будет обслуживать сумчан еще минимум 3 года. На фото - маршрутка, точнее то, что от нее осталось, на втором она же, в «заметках» конкурсного комитета

Счастливого пути!», - написал он.