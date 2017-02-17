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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34501

Сумчан будут возить на сгоревшей маршрутке

Активисты продолжают подводить итоги вчерашнего транспортного конкурса.

Каркас от маршрутки, которая сгорела в январе 2017 года возле детской больницы на Ковпака, победил в транспортом конкурсе. Об этом на своей странице в фейсбуке написал член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Дмитрий Шестернев.

«Она таки внесена в список транспорта, который будет обслуживать сумчан еще минимум 3 года. На фото - маршрутка, точнее то, что от нее осталось, на втором она же, в «заметках» конкурсного комитета Wink

Счастливого пути!», - написал он.

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Общество Транспортный конкурс

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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