Сумчан будут возить на сгоревшей маршрутке

Каркас от маршрутки, которая сгорела в январе 2017 года возле детской больницы на Ковпака, победил в транспортом конкурсе. Об этом на своей странице в фейсбуке написал член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Дмитрий Шестернев.
«Она таки внесена в список транспорта, который будет обслуживать сумчан еще минимум 3 года. На фото - маршрутка, точнее то, что от нее осталось, на втором она же, в «заметках» конкурсного комитета
Счастливого пути!», - написал он.
Активисты продолжают подводить итоги вчерашнего транспортного конкурса.... 1
Сегодня, 28 февраля, конкурсный комитет объявил победителей конкурса по определению перевозчиков пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования....
Сегодня, 28 марта, в Сумском горсовете в 8.00 началось заседание конкурсного комитета по определению перевозчиков на следующие 5 лет.... 1
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил журналистам, что с датой, временем и местом продолжения транспортного конкурса в мэрии определятся сегодня...
Конкурсный комитет в Сумах так и не смог объявить результаты транспортного конкурса в 10:00 понедельника....