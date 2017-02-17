В Сумах перевозчика с новыми маршрутками не пустили на рынок Активисты продолжают подводить итоги вчерашнего транспортного конкурса.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Дмитрий Шестернев.

«Интересно ознакомиться и с перечнем «транспорта» от ФЛП «Масюк» и ЧП «Компол». Первая выставила на свои маршруты рухлядь, которой от 5 до 13 лет + сгоревший каркас, «Компол» же 2 машины - 2015 года, 3 - 2013, 2 - 2012 и 7 маршруток 2011 года (год проведения предыдущего транспортного конкурса). И поверьте, это далеко не самый худший транспорт из предложного.

Перевозчик ООО «Авто-Ови» предлагал для сумчан транспорт средней вместимости (42-48 мест) в количестве 22 штуки и 8 маршруток на 23-25 мест, из которых только одна старше 2 лет.

Разумеется, это не тот транспорт, о котором стоит мечтать или даже на который стоит равняться, но анализируя результаты сия «конкурса» - это шаг вперед. Они остались «за бортом»!» - написал активист.