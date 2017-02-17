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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Помогите найти ребенка (обновлено)

Сумским отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Лукач Артур Иванович, 2005 г.н., который вышел 28 февраля в 14:45 из помещения школы № 20, расположенной по адресу: г. Сумы, ул. Металлургов, 71, и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы Лукача А.И.: на вид 11 лет, рост 150 см, глаза карие, волосы русые, прическа короткая.

Был одет: в синюю куртку, шапка бежевая с полоской коричневого цвета, штаны брючные (полосатые), ботинки черные на шнурках.

При себе имел черный рюкзак.

Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение и обстоятельства исчезновения парня, просьба срочно сообщить в полицию по телефонам: (0542) 66-72-04; м.т.: 066-146-81-35, 050-407-31-02 или 102 (с - мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Пропавший 28 февраля 11-летний Артур Лукач нашелся.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Сумской области.

«Уважаемые коллеги, спасибо всем за помощь! Только что сообщили, что ребенок нашелся - мальчика разыскали в Сумах. Спасибо!», - говорится в сообщении.

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