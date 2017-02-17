Под Шосткой сгорела летняя кухня

Во дворе частного жилого дома по переулку Леси Украинки горела летняя кухня. Тушили пожар два пожарных автомобиля местной пожарной команды и из Шостки, сообщает shostka.info.
По данным 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, вероятно, постройка загорелась из-за нарушения правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печного отопления (в кухне было отопление на дровах). Вследствие пожара полностью сгорела крыша и личные вещи хозяев. Убыток составил 30 тыс. грн. Никто не пострадал.
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