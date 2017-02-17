Молдаванин предлагал сумскому пограничнику взятку

К пункту пропуска «Бачевск» на въезд в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва - Кишинев» в качестве пассажира прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля пограничники обнаружили наличие в его паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.
В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, молдаванин, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1200 российских рублей.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В компетентные правоохранительные органы направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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