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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00299

В Сумах задержали крупного наркодилера-контрабандиста

Житель Сум задержан по подозрению в контрабанде психотропных веществ в крупном размере.

Прокуратура Сумской области совместно с управлением СБ Украины в Сумской области разоблачили 26-летнего сумчанина, которым совершено контрабанду психотропных веществ (экстази или MDMA) в крупных размерах.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей не допущено дальнейший сбыт и распространение этого психотропного вещества в областном центре, оборот которого криминализирован законами большинства стран мира и международными конвенциями об ограничении оборота психоактивных соединений.

Следователями Службы безопасности Украины собрано достаточно доказательств, на основании которых, по согласованию с процессуальным прокурором прокуратуры области, жителю областного центра сообщено о подозрении в совершении умышленного тяжкого преступления по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК Украины.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, по ходатайству прокуратуры подозреваемой лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, органом досудебного расследования проверяются версии об участии в преступлении и других лиц, а также фактические обстоятельства сбыта психоактивных веществ.

В случае доказательства виновности лица в суде виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркотики

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