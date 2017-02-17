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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46194

Сумскую молодежь приглашают на стажировку в горсовет

С целью привлечения молодежи к государственным процессам, повышения общественной активности, горотдел по делам молодежи и спорта организует стажировки молодежи в аппарате и структурных подразделениях городского совета.

Стажировка будет проходить с 20 марта по 31 мая. К участию в ней допускаются молодые люди в возрасте до 35 лет, имеющие полное высшее образование или учащиеся на 4-5 курсах высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

Стажировка будет проходить в свободное от учебы или работы время по индивидуальному графику.

Студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, по желанию и необходимости, стажировка засчитывается как прохождение практики.

Заявки на участие в стажировке принимаются до 15 марта в отделе по делам молодежи и спорта (тел.: 700-514, 700-517). Претенденты должны представить заявление, ксерокопию паспорта, ксерокопию диплома о высшем образовании или справку с места учебы; резюме; ходатайство на прохождение практики (для студентов, направляемых для прохождения практики).

Общество Стажировка в горсовете
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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