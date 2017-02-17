Сумскую молодежь приглашают на стажировку в горсовет С целью привлечения молодежи к государственным процессам, повышения общественной активности, горотдел по делам молодежи и спорта организует стажировки молодежи в аппарате и структурных подразделениях городского совета.

Стажировка будет проходить с 20 марта по 31 мая. К участию в ней допускаются молодые люди в возрасте до 35 лет, имеющие полное высшее образование или учащиеся на 4-5 курсах высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

Стажировка будет проходить в свободное от учебы или работы время по индивидуальному графику.

Студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, по желанию и необходимости, стажировка засчитывается как прохождение практики.

Заявки на участие в стажировке принимаются до 15 марта в отделе по делам молодежи и спорта (тел.: 700-514, 700-517). Претенденты должны представить заявление, ксерокопию паспорта, ксерокопию диплома о высшем образовании или справку с места учебы; резюме; ходатайство на прохождение практики (для студентов, направляемых для прохождения практики).