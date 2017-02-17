Пропавший сумской школьник нашелся Пропавший 28 февраля 11-летний Артур Лукач нашелся.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Сумской области.

«Уважаемые коллеги, спасибо всем за помощь! Только что сообщили, что ребенок нашелся - мальчика разыскали в Сумах. Спасибо!», - говорится в сообщении.