Сумская теннисистка выступила в Кременчуге

В возрастной категории U-14 воспитанница сумской Теннисной академии Елизавета Костюк (тренер Олег Атаманчук) в паре с Евгенией Гарбузовой (Новомосковск) дошла до полуфинала соревнований, сообщает sportclub.sumy.ua.
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