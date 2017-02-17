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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13174

Во время пожара на СКД спасатели эвакуировали четырех сумчан

Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные одного человека спасли и трех эвакуировали.

28 февраля в 18:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 3-комнатной квартире 5-этажного жилого дома на ул. СКД в г. Сумы. Звонили местные жители. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в подъезде образовалось сильное задымление. Спасатели вывели женщину 1960 г.р., дав ей защитный аппарат для органов дыхания, из квартиры на 3-м этаже в безопасное место на улицу. Также были эвакуированы три женщины с верхних этажей дома. Параллельно с эвакуацией происходило тушение очага горения в одной из комнат квартиры на втором этаже. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные провели разведку и установили, что горели хозяйственные вещи, кресло и телевизор. Существовала угроза распространения пламени на всю площадь дома и соседние дома.

В 18:30 пожар был локализован, в 18:42 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожено вещи домашнего обихода. Огнем повреждены стены по всей площади комнаты 6 кв. м.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Чтобы предотвратить подобные случаи не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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